Wird China die Diagnostik weiter belasten?

In den vergangenen Quartalen hatte das Geschäft mit Diagnostika vor allem unter einer Preisreform in China gelitten. Entsprechend hatte die Sparte vor allem mit diesen weniger voreilhaften Nachrichten im Fokus gestanden. Allerdings hat das Roche-Management auch betont, dass spätestens mit der zweiten Jahreshälfte die Vergleichsbasis immer günstiger werde und dieser negative Effekt sich damit auswasche.