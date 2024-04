Quellensteuersatz allein nicht entscheidend

Die Quellensteuer wird an der Stelle erhoben, wo die Einkünfte erzielt werden, also an der Quelle. Normalerweise wird die Quellensteuer direkt von der auszahlenden Stelle, in der Regel einer Bank, des jeweiligen investierenden Unternehmens im Quellenstaat einbehalten und an das Finanzamt im Ansässigkeitsstaat überwiesen. Jedes Land kann seinen eigenen Quellensteuersatz festlegen, der in der Regel zwischen 0 Prozent und 35 Prozent liegt. Auf den ersten Blick haben Länder wie das Vereinigte Königreich (UK), die keine Quellensteuer erheben, einen attraktiven Investitionsanreiz für Privatanleger.