Ganz vorne im Premiumbereich liegt Roche noch nicht. Deshalb wird das Rating bei Stiefel auf «Halten» belassen. Aber die Voraussetzungen sind gegeben, wonach Roche sich im Vorfeld einer vollen Agenda in den nächsten Monaten weiter erholen kann. Auf der Pipeline-Seite gibt es noch mehr zu tun, aber die Einschätzung verbessert sich eindeutig, so Le Berrigaud von Stifel. Er hält fest, dass das im ersten Halbjahr verzeichnete Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich durchaus anhalten und Roche in den kommenden Jahren wettbewerbsfähiger machen könnte als gedacht.