Im ersten Quartal ‌des ‌Geschäftsjahres 2025/26 stiegen die flächenbereinigten Umsätze überraschend stark, wie Starbucks am Mittwoch mitteilte. In Nordamerika zogen ​die flächenbereinigten Erlöse mit einem Plus ‌von vier Prozent erstmals ‌seit fast zwei Jahren wieder an. Weltweit betrug das Plus ebenfalls vier Prozent, während Analysten nur mit einem Anstieg von 2,25 Prozent ⁠gerechnet hatten. Vor einem Investorentag am Donnerstag bestätigte der Konzern zudem seine Jahresziele. Bei den Anlegern ​an der Wall Street kamen ‌die Nachrichten gut an: Die ‍Aktie legte vorbörslich um zehn Prozent zu.