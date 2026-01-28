Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 stiegen die flächenbereinigten Umsätze überraschend stark, wie Starbucks am Mittwoch mitteilte. In Nordamerika zogen die flächenbereinigten Erlöse mit einem Plus von vier Prozent erstmals seit fast zwei Jahren wieder an. Weltweit betrug das Plus ebenfalls vier Prozent, während Analysten nur mit einem Anstieg von 2,25 Prozent gerechnet hatten. Vor einem Investorentag am Donnerstag bestätigte der Konzern zudem seine Jahresziele. Bei den Anlegern an der Wall Street kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie legte vorbörslich um zehn Prozent zu.
Der neue Starbucks-Chef Brian Niccol hatte der US-Kaffeerösterkette eine neue Strategie verordnet, um sie wieder auf den Wachstumspfad zu führen. Freundliches Personal, frisch zubereitete Speisen und schneller Service wurden zur Maxime. Zudem wurde die Speisekarte um fast ein Drittel verkleinert, Hunderte Filialen geschlossen und unrentable Produkte wie die mit Olivenöl versetzten «Oleato»-Getränke gestrichen.
(Reuters)