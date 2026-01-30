Als Gründe nannte die ​RBI einen Anstieg der Kernerträge um drei Prozent auf 6,2 Milliarden Euro sowie gesunkene Risikovorsorgen ‌für Fremdwährungskredite in Polen. ⁠Der Rückzug aus Russland verlaufe ‌nach Plan. Für 2026 stellt der Vorstand ein Kreditwachstum von ‍rund sieben Prozent und eine harte Kernkapitalquote von mehr als 15 ​Prozent in Aussicht.