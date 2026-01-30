Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich ‌gesteigert ‌und hebt die Dividende an. Das Konzernergebnis ohne das Russland-Geschäft legte um 48 Prozent auf 1,44 ​Milliarden Euro zu, wie ‌das Geldhaus am ‌Freitag mitteilte. Die Ausschüttung soll auf 1,60 (Vorjahr: 1,10) Euro je Aktie steigen.

Im vierten Quartal erzielte die RBI einen Nettogewinn von 416 Millionen ⁠Euro, nachdem Abschreibungen auf das Russland-Geschäft im Vorjahreszeitraum noch zu einem Verlust von 926 Millionen ​Euro geführt hatten. Damit übertraf ‌die Bank die Analystenschätzungen von ‍325 Millionen Euro deutlich.

Als Gründe nannte die ​RBI einen Anstieg der Kernerträge um drei Prozent auf 6,2 Milliarden Euro sowie gesunkene Risikovorsorgen ‌für Fremdwährungskredite in Polen. ⁠Der Rückzug aus Russland verlaufe ‌nach Plan. Für 2026 stellt der Vorstand ein Kreditwachstum von ‍rund sieben Prozent und eine harte Kernkapitalquote von mehr als 15 ​Prozent in Aussicht.

