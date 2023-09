Das Portfolio bestehe aus Unternehmenskrediten, die an Kunden in Deutschland, der Slowakei und Österreich vergeben worden seien, teilte die in Osteuropa aktive österreichische Bank am Mittwoch mit. Konkrete Angaben zu den Kunden machte das Institut nicht. Durch die sogenannte synthetische Verbriefung, also den Verkauf von Risiken aus Darlehen, werde mit einem positiven Effekt auf die harte Kernkapitalquote (CET1) um rund elf Basispunkte gerechnet, hiess es. «Verbriefungen sind für unsere Gruppe ein wichtiges Instrument, um unsere Kapitalquote zu stärken und das Wachstum des RBI-Konzerns durch den Transfer von Risiken zu unterstützen», sagte Finanzchefin Sabine Abfalter.