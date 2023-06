Wie unterscheidet sich die Schweiz hier etwa von Schweden?

Dort und in vielen anderen Ländern gibt es sehr viel mehr Bauland. Nehmen Sie Frankreich. Dort ist der Anteil des Baulandes an den Kosten bei 10 oder 15 Prozent. Bei uns ist man schnell bei 40 oder 50 Prozent. Weil das Bauland so teuer ist, ist es schwer, erschwinglichen Wohnraum hinzustellen. Nicht verwunderlich, dass in der Schweiz der Bau von Wohnungen stagniert. Der Markt funktioniert nicht mehr. Heute müssten rein ökonomisch gesehen die Anreize zu bauen viel grösser sein. Inzwischen gibt es viel zu wenige leistbare Wohnungen, gerade im niedrigsten Einkommensquintil.