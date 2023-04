Bei Privatkunden empfiehlt Raiffeisen Schweiz, Beträge bis 100'000 Franken auf Mitgliedersparkonten neu mit 0,85 Prozent p.a., Beträge ab 100'000 Franken sowie Beträge auf Sparkonten in Schweizer Franken und Euro mit 0,5 Prozent zu verzinsen. Dass die Zinsen entsprechend angepasst werden, ist allerdings nicht sicher, da die Raiffeisenbanken autonom und damit frei in der Ausgestaltung ihrer Konditionen sind. Die Empfehlungen werden aber in der Regel von den einzelnen Genossenschaftsbanken umgesetzt.