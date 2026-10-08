Im Automarkt hat sich der Wandel nochmals beschleunigt. Weil die Benzinpreise infolge des Iran-Krieges gestiegen sind, werden Elektroautos immer attraktiver. Die Auswahl an Elektroautos werde immer grösser und reiche zunehmend auch in günstigere Preissegmente. «Der Sommer 2026 markiert eine wichtige Wegmarke,

denn erstmals wurden über mehrere Monate deutlich mehr E‑Autos als reine Verbrenner neu zugelassen», so die Ökonomen. Beim Bestand liege der Anteil an Elektroautos erst bei rund fünf Prozent.