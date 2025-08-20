Auf der Kostenseite widerspiegeln sich laut Mitteilung die «gezielten Investitionen» in die Kundenberatung. Obwohl der Personalbestand mit 32 zusätzlichen Personaleinheiten nur leicht zugenommen habe, schlage sich der Ausbau des Personalbestandes im letzten Jahr in einem höheren Personalaufwand von 823,9 Millionen Franken nieder (+4,0 Prozent), heisst es dazu. Aber auch der Sachaufwand erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 300,3 Millionen Franken, womit sich die für Banken wichtige Kerngrösse der Cost-Income-Ratio auf 59,2 Prozent verschlechterte.