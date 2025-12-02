Nicht enthusiastisch

Enthusiastisch sei er für 2026 trotzdem nicht, sagte der Experte. Denn der Exportsektor werde nicht wieder gleich durchstarten. Denn viele Unternehmen hätten noch im ersten Halbjahr 2025 so viel wie möglich in die USA exportiert. Daher werde es keine Aufholjagd geben. «Wir erwarten eher einen schwachen Start ins Exportjahr 2026», sagte Hasenmaile. Zudem bleibe die Belastung mit einem «Strafzoll» von 15 Prozent hoch.