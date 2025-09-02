Der Raiffeisen-Präsident Thomas Müller wird an der nächsten Generalversammlung im Juni 2026 nicht mehr kandidieren. Mit dem Start in die neue Strategieperiode 2026 sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, das Präsidium in neue Hände zu übergeben, lässt sich Müller in einer Mitteilung vom Dienstag zitieren. Er sass rund acht Jahre im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, viereinhalb Jahre war er Verwaltungsratspräsident.