Für das neue Jahr 2026 zeigt sich Raiffeisen zuversichtlich. Zwar sei im Zinsengeschäft im anhaltenden Tiefzinsumfeld mit wenig Impulsen zu rechnen. Aufgrund des Volumenwachstums gehe Raiffeisen aber dennoch von einem leicht besseren Zinsergebnis aus. Insgesamt rechnet die Gruppe mit einem Geschäftserfolg leicht über Vorjahr.