Bereits am 1. Januar 2025 übernimmt Christian Poerschke, Leiter des Departements Finanzen und Services und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, interimistisch, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Der Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz habe den Nachfolgeprozess in die Wege geleitet.