Raiffeisen Schweiz hat einen neuen CEO gefunden. Der Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank hat den derzeitigen LLB-CEO Gabriel Brenna zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung ernannt.



Brenna übernimmt die Leitung der zweitgrössten Bankengruppe der Schweiz im Dezember 2025, wie Raiffeisen am Mittwoch mitteilte. Der 51-jährige schweizerisch-italienische Doppelbürger tritt damit die Nachfolge von Heinz Huber an, der im Dezember 2024 von seinem Posten zurückgetreten war.



Bis zum definitiven Amtsantritt von Gabriel Brenna werde Raiffeisen Schweiz weiterhin von Finanzchef Christian Poerschke ad interim geleitet, heisst es weiter. Im Anschluss werde Poerschke wieder in seine bisherige Rolle als CFO von Raiffeisen Schweiz zurückkehren.



Brenna ist seit 2012 Mitglied der Gruppenleitung der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) und seit 2021 deren CEO. Die Liechtensteiner Bankengruppe hat nun die Suche nach einer Nachfolge eingeleitet. Per sofort übernimmt der stellvertretende CEO und Finanzchef Christoph Reich ad interim die Leitung der LLB-Gruppe.