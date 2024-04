Doch für 2025 ist die Genossenschaftsbank nun etwas zuversichtlicher. Wie Raiffeisen in ihrem am Montag veröffentlichten «Konjunkturcheck April 2024» erstmals in einer Prognose für 2025 schreibt, dürfte sich das Wachstum kommenden Jahr auf 1,3 Prozent beschleunigen.