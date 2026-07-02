Zwar «stottere» die Binnennachfrage etwas, sie bleibe aber eine solide Wachstumsstütze. Und dank der robusten Kaufkraft werde der Konsum gestützt - auch wenn sich die Schweizerinnen und Schweizer zuletzt besorgter um ihren Arbeitsplatz zeigten. Zuletzt zeige die Beschäftigung gerade im Dienstleistungssektor aber wieder nach oben, sodass zusammen mit einem moderaten Anstieg der Reallöhne der Konsum eine wichtige Stütze bleiben sollte, heisst es weiter.