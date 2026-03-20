Die Nominierten würden «frische Impulse und neue Perspektiven» in das Gremium einbringen, schreibt Raiffeisen in der Mitteilung. Yves Gaillard war von 2019 bis Anfang 2026 CEO der Bank Syz und zuvor in verschiedenen Führungspositionen bei der Pictet Group tätig. Der Unternehmer Simon Gfeller war unter anderem während acht Jahren bei der Landi Schweiz. Philipp Kronenberg führt seit 2014 das Software- und Beratungsunternehmen bbv Software Services.