Insgesamt würden 22,71 Prozent verkauft, womit der Anteil von 29,71 auf 7,00 Prozent sinke, teilte Raiffeisen Schweiz am Montag mit. Drei Millionen Aktien gingen an die H21 Macro Ltd und 1,2 Millionen Papiere an vier Privatinvestoren.
Raiffeisen beende damit ihre Rolle als Ankeraktionärin. Der Kooperationsvertrag mit Leonteq sei von dem Schritt jedoch nicht betroffen und laufe bis März 2030 weiter. Der Abschluss der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und werde spätestens im dritten Quartal 2026 erwartet.
(Reuters)