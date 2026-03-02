⁠Insgesamt würden 22,71 Prozent verkauft, womit ‌der Anteil von ‌29,71 auf 7,00 Prozent ​sinke, teilte Raiffeisen Schweiz am Montag mit. Drei Millionen Aktien gingen an die H21 ‌Macro Ltd und 1,2 Millionen Papiere an vier Privatinvestoren.

Raiffeisen beende ​damit ihre Rolle als Ankeraktionärin. ​Der Kooperationsvertrag ​mit Leonteq sei von dem Schritt jedoch ‌nicht betroffen und laufe bis März 2030 weiter. Der Abschluss ​der ​Transaktion stehe ⁠unter dem Vorbehalt der ​Zustimmung der Aufsichtsbehörden ⁠und werde spätestens im dritten ‌Quartal 2026 erwartet.

(Reuters)