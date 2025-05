Mit Blick auf die US-Zollpolitik würden die Konjunkturerwartungen gedämpfter ausfallen, auch in der Schweiz, so die Studie weiter. So habe beispielsweise das KOF-Konjunkturbarometer wegen negativer Rückmeldungen aus dem Verarbeitenden Gewerbe im April stark nachgegeben, genauso wie der Schweizer Industrie-PMI. Eine zusätzliche Belastung für Exportfirmen sei der erstarkte Franken.