Für die Schweiz erwarten die Experten der Raiffeisen 2026 neu ein sporteventbereinigtes BIP-Wachstum von 0,8 Prozent, nach zuvor prognostizierten 0,9 Prozent. Für das kommende Jahr geben die Ökonomen der Bank eine Schätzung von 1,3 Prozent aus - was ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte unter der bisherigen Prognose liegt. Zum Hintergrund der Prognosesenkung macht die Bank in einer am Dienstag publizierten Studie keine Angaben.