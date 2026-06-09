Für die Schweiz erwarten die Experten der Raiffeisen 2026 neu ein sporteventbereinigtes BIP-Wachstum von 0,8 Prozent, nach zuvor prognostizierten 0,9 Prozent. Für das kommende Jahr geben die Ökonomen der Bank eine Schätzung von 1,3 Prozent aus - was ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte unter der bisherigen Prognose liegt. Zum Hintergrund der Prognosesenkung macht die Bank in einer am Dienstag publizierten Studie keine Angaben.
Die Jahresinflation im laufenden Jahr werde neu bei 0,7 Prozent gesehen, hiess es. Davor hatte Raiffeisen eine Teuerung von 0,5 Prozent in Aussicht gestellt. Für 2027 rechnet Raiffeisen unverändert mit einer Inflation von 0,9 Prozent.
Dank geringerer Energieintensität fielen die Auswirkungen des Ölpreisschocks hierzulande moderat aus, erklärten die Ökonomen mit Blick auf ihre Teuerungsprognosen. Und anders als 2022 sei das Risiko von Zweitrundeneffekten gering, weshalb sei nicht mit einem weiteren kräftigen Anstieg der Teuerung zu rechnen sei.
(AWP)