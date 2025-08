Das schreiben die Ökonomen der Raiffeisen-Gruppe in einer Einschätzung zum Zollkonflikt mit den USA. Die Abwärtsrisiken für die hiesige Wirtschaft hätten sich erhöht und damit sei die Rückkehr zu Negativzinsen möglich. Der Schock über die angekündigten US-Importzölle auf Schweizer Güter von 39 Prozent sitze tief und ein «einigermassen akzeptables Verhandlungsergebnis» über einen tieferen Zollsatz scheine kaum möglich, schrieb Raiffeisen am Montag. Zudem laufe die Schweiz Gefahr, mit allfälligen Sektor-Zöllen auf Pharmaprodukten zusätzlich in unruhiges Fahrwasser zu geraten.