Hohe Energieeffizienz

Heute sei die Ausgangslage jedoch deutlich robuster. Der Anteil von Erdöl am Energieverbrauch liegt inzwischen noch bei rund 46 Prozent, nachdem er Anfang der 1970er-Jahre bei etwa 80 Prozent gelegen hatte. Gleichzeitig hat sich die Energieintensität der Schweizer Wirtschaft seit damals mehr als halbiert.