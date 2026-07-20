«Wir müssen einen Gang höher schalten», sagte der Raiffeisen-Chef in einem Interview mit CH Media vom Montag. Die Bank habe in den vergangenen 20 Jahren auf das Hypothekargeschäft fokussiert. Dieses reiche jedoch nicht mehr aus, um den ursprünglichen Auftrag der Bank - «das finanzielle Wohl der lokalen Bevölkerung zu fördern» - zu erfüllen, sagte der Raiffeisen-Chef. Vergangenes Jahr baute Raiffeisen den Marktanteil im Hypothekargeschäft auf 18,4 Prozent aus. Die Gruppe ist die Nummer zwei in dem Geschäft hinter der UBS.