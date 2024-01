Mit seiner Expertise als Portfoliomanager gründete der in den USA lebende Jain im Juni 2016 zusammen mit Tim Carver GQG Partners. Diese verwaltet ein Vermögen in der Höhe von 105 Milliarden Dollar. Den Aufbau der Positionen im Nahen Osten begründet Jain mit «geschäftsfreundlichen Ansätzen der Regierungen in der Region und ihren Plänen, sich von der Abhängigkeit von Öl zu diversifizieren». Es gebe massive Privatisierungshoffnungen, die per Definition die Wirtschaft öffnen werden, sagt Jain. «Es gibt eine echte Absicht, sich zu öffnen und vom Öl wegzugehen.»