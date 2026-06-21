Bleibt noch der Vergleich mit den Supermärkten: Durchschnittlich kostet eine Glace im Freibad rund 50 Rappen mehr als bei Migros und Coop. Etwas grösser ist der Unterschied bei der Magnum-Glace. Bei Coop ist sie rund 80 Rappen billiger als im Freibad. Wer also sparen will, kauft die Glace im Supermarkt und nimmt sie mit in die Badi. Bei den aktuellen Temperaturen muss man sich aber beeilen, sonst ist sie bereits weggeschmolzen.