Die deutsche Weltraumfirma Isar Aerospace ist erneut mit einem Raketenstart gescheitert. Der Start sei abgebrochen worden, nachdem ein ‌Leck in ⁠einem Druckbehälter entdeckt wurde, teilte das Startup am Donnerstagabend mit. «Es steht ausser ⁠Frage, dass wir die Erdumlaufbahn erreichen und einen zuverlässigen Zugang zum Weltraum beweisen werden», erklärte Aerospace-Chef ‌Daniel Metzler. «Startabbrüche gehören zur Raketenindustrie; jedes erfolgreiche Raumfahrtunternehmen hat ‌das schon erlebt. Jeder Versuch liefert uns ​auf unserem Weg in den Orbit wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse.» Er versprach: «Wir werden bald wieder startbereit auf der Startrampe stehen.»