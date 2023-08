Bereits am Donnerstagabend wurde ein Hotel in der südukrainischen Stadt Saporischschja von einer russischen Rakete getroffen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben ein Mensch getötet und 16 verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, seine Streitkräfte hätten einen Ort angegriffen, in dem "ausländische Söldner" stationiert gewesen seien.