Die Erwartungen an weitere Zinssenkungen der Federal Reserve haben eine Rallye in einem der risikoreichsten Segmente des Technologiebereichs ausgelöst und sorgen für Bedenken hinsichtlich eines möglichen Kurssturzes. Ein Index von UBS, der unrentable Technologieunternehmen abbildet, ist seit Ende Juli um 21 Prozent gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 2,1 Prozent beim Index für profitable Technologieunternehmen und 5,9 Prozent beim Nasdaq 100.
Zu diesem Index gehören auch weniger bekannte Unternehmen wie SoundHound und Unity Software. Die Kursentwicklung erreichte damit fast das Niveau von Ende 2021, als die extrem niedrigen Zinsen eine Spekulationsblase an den Finanzmärkten fütterten, die im Folgejahr platzte.
Das Risiko eines Kurssturzes wurde Anfang dieser Woche wieder deutlich: Der Index fiel am Dienstag um 2,1 Prozent und lag damit unter dem Marktergebnis. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuvor betont, dass die Entscheidung über weitere Zinssenkungen schwierig sei. Selbst bei zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr dürfte der Leitzins über 3 Prozent bleiben - weit entfernt von den Nullzinsen während der Pandemie.
«Ich sehe das als eine Spekulationsrally, eine Phase übertriebener Euphorie, da die erwarteten Zinssenkungen die Spekulationen anheizen» sagte Ted Mortonson, Technologie-Analyst bei Robert W. Baird mit über 30 Jahren Erfahrung an der Wall Street. «Die Rallye wirkt extrem spekulativ und risikoreich, und die Spekulationen von Reddit- und Robinhood-Anlegern lassen es wie ein Casino wirken. Ich denke, das wird in Enttäuschung enden.»
Angesichts der anhaltenden Inflation und der Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt sei es extrem schwierig, den Wert verlusttragender Unternehmen anhand der möglichen Fed-Massnahmen zu bewerten, so der Experte Mortonson. Niedrigere Finanzierungskosten sind besonders wichtig für Technologieunternehmen, die ihr starkes Wachstum finanzieren müssen und deren Bewertung auf Gewinnprognosen beruht, die möglicherweise erst in Jahren eintreffen.
Natürlich gibt es viele andere Bereiche am Aktienmarkt, in denen Spekulationen aufgrund der erwarteten Zinssenkungen florieren. Risikoreiche Biotech-Aktien steigen, und der Russell 2000-Index erreichte kürzlich ein neues Rekordhoch seit 2021. Die Entwicklung im Technologiebereich ist jedoch besonders auffällig.
Ein ähnlicher, von Goldman Sachs beobachteter Index unrentabler Unternehmen hat sich seit seinem Tiefstand im April fast verdoppelt und erreichte kürzlich seinen Höchststand seit Februar 2022. Zu den grössten Gewinnern gehört OpenDoor Technologies, ein stark gehypter «Meme-Aktie», die vom kanadischen Hedgefonds-Manager Eric Jackson gefördert wird und seit Ende Juli um über 280 Prozent gestiegen ist. Das Quantenrechenunternehmen IonQ legte im gleichen Zeitraum um über 80 Prozent zu, während SoundHound, Xometry und Lemonade um mehr als 50 Prozent gewannen.
Trotz dieser Rallye sind die Kurssteigerungen im Vergleich zum Beginn des Jahrzehnts jedoch noch bescheiden. Der Index von Goldman Sachs stieg von März 2020 bis Februar 2021 um über 420 Prozent, verlor aber in den folgenden 15 Monaten fast den gesamten Wert wieder.
Dennoch sehen einige Anleger die jüngste Kursentwicklung positiv, insbesondere da die Spekulationen auf vermeintlich aussichtslose Unternehmen deutlich geringer sind als im vorherigen Zinssenkungskurs. Der Index von Goldman Sachs liegt immer noch etwa 50 Prozent unter seinem Höchststand von 2021.
«Die Euphorie ist meiner Meinung nach nicht unbegründet, da das Wachstum gut ist, die Gewinnprognosen in der Tech-Branche verlässlicher sind als in anderen Branchen, KI ein starker Wachstumstreiber ist und die Zinsentwicklung positiv aussieht», sagte Anthony Saglimbene, Chefstratege bei Ameriprise Financial Services «Das ist ein sehr positives makroökonomisches Umfeld, und daher ist es nicht verwunderlich, dass in spekulativen Bereichen mehr Risiken eingegangen werden - dort liegen die potenziellen Wachstumschancen.» Er betonte jedoch, dass die Rallye bei unrentablen Tech-Aktien schnell umkehren könnte.
Im Falle eines Rezessionsrisikos würden diese Aktien wahrscheinlich stärker unter Druck geraten als qualitativ hochwertige Unternehmen. «Die Fed wird wahrscheinlich vorsichtig mit ihrer Zinspolitik vorgehen, und wenn sie aggressiver senkt, liegt das wahrscheinlich daran, dass es in der Wirtschaft Probleme gibt, was für risikoreiche oder unrentable Tech-Aktien nicht gut wäre», sagte Saglimbene von Ameriprise. «Wir sind derzeit in einem Risikobereich, aber wer mit dem Schwert lebt, stirbt auch mit dem Schwert.»
