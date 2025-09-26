«Die Euphorie ist meiner Meinung nach nicht unbegründet, da das Wachstum gut ist, die Gewinnprognosen in der Tech-Branche verlässlicher sind als in anderen Branchen, KI ein starker Wachstumstreiber ist und die Zinsentwicklung positiv aussieht», sagte Anthony Saglimbene, Chefstratege bei Ameriprise Financial Services «Das ist ein sehr positives makroökonomisches Umfeld, und daher ist es nicht verwunderlich, dass in spekulativen Bereichen mehr Risiken eingegangen werden - dort liegen die potenziellen Wachstumschancen.» Er betonte jedoch, dass die Rallye bei unrentablen Tech-Aktien schnell umkehren könnte.