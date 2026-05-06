Noch vor wenigen Wochen war die Frage, ob die Titel die 200-Franken-Marke knacken würden, was ihnen erfolgreich gelungen ist. Seither setzen sie ihren Aufwärtstrend fort. Zum Vergleich: Anfang des Jahres notierten die Huber+Suhner-Aktien noch bei rund 150 Franken, und im Juli 2025 hatten die Valoren erstmals die Schwelle von 100 Franken überschritten.