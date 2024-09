In einem am Freitag veröffentlichten Interview der portugiesischen Zeitung «Expresso» verwies der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank darauf, dass die Notenbank im Dezember mehr Informationen haben werde als im Oktober. «Wir werden mehr Informationen und eine neue Runde von Projektionen haben», sagte Luis de Guindos. «Aber, Sie wissen, wir haben die Tür ganz offen gelassen», fügte er hinzu. Die nächsten Zinssitzungen der EZB sind am 17. Oktober und 12. Dezember.