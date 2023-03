Insgesamt sind die Preise in der grossen Mehrheit der hundert Städte letztes Jahr gestiegen – im Schnitt um 5,2 Prozent. Knight Frank führt die Preisrally auch auf die Pandemie zurück. Besonders gefragt sind Residenzen in Resorts am Meer oder in den Bergen: Reiche suchten sich einen Rückzugsort in schöner Umgebung, um dort zu arbeiten oder den Lebensabend zu verbringen.