Eine angehobene Gewinnprognose hat den Aktien des Minicomputerherstellers Raspberry Pi ein Kursfeuerwerk beschert. Die Papiere des britischen Unternehmens klettern an der Börse in London um bis zu 26,4 Prozent auf 1041 Pence und sind damit zeitweise so teuer wie nie.
Der bereinigte Gewinn für das Gesamtjahr 2026 werde deutlich über den Markterwartungen liegen, teilte Raspberry Pi mit. Hintergrund ist die hohe Nachfrage von Industriekunden nach den kreditkartengrossen Einplatinencomputern, die unter anderem in der Fabrikautomatisierung und Robotik eingesetzt werden. Das Unternehmen kämpft jedoch mit steigenden Kosten und einer Knappheit bei Speicherchips, die durch den weltweiten KI-Boom angeheizt wird.
(Reuters)