Eine angehobene Gewinnprognose hat den Aktien des ‌Minicomputerherstellers Raspberry Pi ‌ein Kursfeuerwerk beschert. ​Die Papiere des britischen Unternehmens klettern an der Börse in London um bis zu 26,4 Prozent auf ‌1041 Pence und sind damit zeitweise so teuer wie nie.

Der bereinigte Gewinn ​für das Gesamtjahr 2026 ​werde deutlich ​über den Markterwartungen liegen, teilte Raspberry Pi ‌mit. Hintergrund ist die hohe Nachfrage von Industriekunden nach den kreditkartengrossen Einplatinencomputern, die ​unter ​anderem in der ⁠Fabrikautomatisierung und Robotik ​eingesetzt werden. Das Unternehmen ⁠kämpft jedoch mit steigenden Kosten ‌und einer Knappheit bei Speicherchips, die durch den weltweiten ‌KI-Boom angeheizt wird. 

(Reuters)