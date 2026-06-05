Der bereinigte Gewinn ​für das Gesamtjahr 2026 ​werde deutlich ​über den Markterwartungen liegen, teilte Raspberry Pi ‌mit. Hintergrund ist die hohe Nachfrage von Industriekunden nach den kreditkartengrossen Einplatinencomputern, die ​unter ​anderem in der ⁠Fabrikautomatisierung und Robotik ​eingesetzt werden. Das Unternehmen ⁠kämpft jedoch mit steigenden Kosten ‌und einer Knappheit bei Speicherchips, die durch den weltweiten ‌KI-Boom angeheizt wird.