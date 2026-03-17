Der steigende Mittelbedarf für Armee und AHV wird damit jedoch nicht genügend kompensiert. Um die in den nächsten Jahren stark steigenden Ausgaben für die Armee und für die AHV gegenfinanzieren zu können, sollen zahlreiche Bundessubventionen gekürzt oder gestrichen werden. Das war das Ziel des Bundesrats. Aus diesem Grund hatte er vergangenen Herbst das Entlastungspaket 27 für den Bundeshaushalt - kurz EP 27 - geschnürt.