Der verschachtelte Signa Konzern ist das bisher grösste Opfer der Turbulenzen am Immobilienmarkt. Neben gestiegenen Zinsen machen Immobilien-Unternehmen auch höhere Baukosten und das Ausbleiben grosser Immobilien-Transaktionen zu schaffen. Die Signa Holding hatte Ende November in Wien einen Insolvenzantrag eingereicht. Einige kleinere Signa-Töchter hatten auch in Deutschland entsprechende Anträge gestellt.