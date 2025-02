Die langfristigen Anleihen des Konzerns aus Redmond im US-Bundesstaat Washington haben ein Gesamtvolumen von 45 Milliarden Dollar. Für das Jahr 2025 rechnen Analysten damit, dass Microsoft fast 48 Milliarden Dollar an Barmitteln erwirtschaften wird. Im Jahr 2024 habe der Windows-Entwickler so viel Gewinn gemacht, dass die jährlichen Zinsaufwendungen damit mehr als 50 Mal gedeckt werden könnten, heisst es in einer Analyse von DoubleLine.