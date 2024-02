«Tatsache ist, dass Zement und Bauzuliefer-Gesellschafen in den USA eine klar höhere Bewertung geniessen als vergleichbare Unternehmen in Europa. So konnte der Aktienkurs der irischen CRH, welche im September 2023 ihre Hauptkotierung von London nach New York verlegte, ihren Aktienkurs seither ebenfalls um rund 25 Prozent steigern,» schrieb die Helvetische in ihrem Marktkommentar Ende Januar.