Die Agentur hebt die Attraktivität des Standorts und die Vielfalt der Wirtschaft hervor, wie die Zürcher Finanzdirektion am Dienstag mitteilte. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) lässt sich damit zitieren, dass der Kanton den Haushalt wirksam steuere und auf Herausforderungen angemessen reagiere.