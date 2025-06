Damit blickt Scope allerdings weniger optimistisch auf die Wirtschaftsaussichten hierzulande als das Ifo-Institut, das den Führungskräften der deutschen Firmen monatlich mit dem Geschäftsklimaindex den Puls fühlt: Die Münchner Forscher veranschlagen für 2026 ein Plus beim BIP von 1,5 Prozent und prognostizieren ein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent im laufenden Jahr. Im ersten Quartal 2025 hatte die Wirtschaftsleistung mit 0,4 Prozent überraschend kräftig zugelegt. Dies hat laut Ökonomen vor allem an vorgezogenen Exporten in die USA vor Inkrafttreten der höheren Zölle gelegen.