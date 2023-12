Die «undurchsichtige und komplizierte Struktur» behindere aber die Analyse der Insolvenzfolgen, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine Moody's-Analyse vom Mittwoch. Ein grösster Teil der Milliardenkredite an die Signa-Gruppe dürfte zwar besichert sein, so die US-Ratingagentur. Dies könne die Auswirkungen mildern. Immobilien-Pakete als Sicherheiten könnten aber etwa angesichts gestiegener Zinsen und wenigen Transaktionen am Markt Risiken bergen, heisst es in der Analyse weiter.