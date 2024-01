Der drastische Einbruch der Einnahmen aus dem Suezkanal infolge der Angriffe der Huthi-Miliz auf den Schiffsverkehr im Roten Meer hat die wirtschaftliche Lage in Ägypten verschlimmert. Das nordafrikanische Land benötigt Devisen nicht nur für die Einfuhr lebenswichtiger Güter, um seine Bevölkerung zu ernähren. Ägypten muss auch flüssig bleiben, um Auslandsschulden in Höhe von 189,7 Milliarden Dollar zurückzahlen, die grösstenteils in den vergangenen zehn Jahren angehäuft wurden.