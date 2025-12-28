«Steigende Kosten im Bundeshaushalt reduzieren die Ausgabenflexibilität», sagte Zimmermann. Das Geld fehle dann für zukunftsgerichtete Investitionen, was wiederum einen negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben könne. «Die alternde Bevölkerung drückt auch auf das mittelfristige Wachstumspotenzial», sagte der Experte. Scope schätzt dieses für Deutschland derzeit auf etwa 0,7 Prozent - der ⁠schwächste Wert unter den ebenfalls mit der Bestnote AAA bewerteten Ländern, darunter Norwegen, Schweden, die Schweiz und Dänemark.