Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Mike Turner, rief Präsident Joe Biden am Mittwoch auf, «alle Informationen bezüglich dieser Bedrohung» öffentlich zugänglich zu machen. Dann könnten «Kongress, die Regierung und unsere Verbündeten offen die zur Begegnung dieser Bedrohung notwendigen Schritte diskutieren», hiess es in einer Erklärung des Republikaners. Er habe alle Kongressabgeordneten von der Lage in Kenntnis gesetzt. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.