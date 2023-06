"Es geht um einen innenpolitischen Machtkampf in Russland, und wir mischen uns nicht ein", sagte Bundesaussenministerin Annalena Baerbock am Montag in Luxemburg. "Es ist nach wir vor unklar, was dort geschieht", betonte sie vor Beratungen der EU-Aussenminister und fügte hinzu: "Ich sage ganz klar, was dort geschieht, nicht was dort geschah, denn es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel." Was mit den "unterschiedlichen Akteuren" passiere, sei weiterhin unklar.