«Wir werden irgendwann eine Wette eingehen müssen», sagte das EZB-Ratsmitglied bei einer Pressekonferenz zum Jahresbericht der Belgischen Nationalbank am Dienstag. Er habe lange dafür plädiert, dass die EZB abwarten solle, glaube aber nun, dass sie zügig handeln müsse. Die EZB sei an einem Punkt angelangt, an dem sie reagieren könne, wenn sich die Inflation in die richtige Richtung bewege. Einen genauen Zeitpunkt für eine Zinswende nannte Wunsch nicht.