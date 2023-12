In der Umfrage wurden rund 1000 Raucherinnen und Raucher befragt. 18 Prozent gaben an, drei- bis viermal täglich ein Zigarettenintermezzo einzulegen, 16 Prozent gehen fünfmal täglich raus, und etwa 10 Prozent nehmen sogar zehn oder mehr Pausen pro Tag in Anspruch.