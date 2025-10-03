Er wurde im vergangenen Jahr eingestellt und gehörte zu den ersten – und profiliertesten – Managern, die von einem Konkurrenten zu dem abgeschotteten Unternehmen wechselten. Während Bridgewater ein systemischer Makrofonds ist, der nach eigenen Angaben «zeitlose und universelle» algorithmische Regeln zur Bestimmung von Handelsgeschäften verwendet, war Melkmans Stil historisch gesehen freizügiger.