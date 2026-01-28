Büros der Deutschen Bank sind der Staatsanwaltschaft ‌Frankfurt ‌zufolge am Mittwoch unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht worden. Ein Durchsuchungsbeschluss des ​Amtsgerichts Frankfurt sei ‌an Standorten des ‌Geldinstituts in Frankfurt und Berlin vollstreckt worden, teilte die Behörde mit. Die Deutsche Bank habe in ⁠der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Verdacht stünden, «zum Zwecke der Geldwäsche ​eingesetzt worden zu sein».