Büros der Deutschen Bank sind der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge am Mittwoch unter dem Verdacht der Geldwäsche durchsucht worden. Ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt sei an Standorten des Geldinstituts in Frankfurt und Berlin vollstreckt worden, teilte die Behörde mit. Die Deutsche Bank habe in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten, die im Verdacht stünden, «zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein».
«Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Massnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird», erklärte das Institut. Die Bank arbeite vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Zu Details äusserte sie sich nicht. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte.
Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.
(Reuters/AWP)