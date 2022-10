Cum-Ex-Geschäfte nutzen aus, wie vor 2012 Dividendensteuern abgeführt wurden. In den Deals wuren Aktien leer verkauft, was am Ende dazu führte, dass Steuern mehrfach erstattet wurden. 2012 wurde das Besteuerungsverfahren geändert. Bis dahin könnten Cum-Ex Deals die Steuerzahler um mehr als 10 Milliarden Euro geprellt haben.