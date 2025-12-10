Anlass sei der Verdacht auf unzulässige staatliche Subventionen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Temu, bekannt für seine extrem günstigen Angebote vom Smartphone bis Kleidung, ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen E-Commerce-Riesen PDD Holdings. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.